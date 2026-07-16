Москва16 июл Вести.Главный инженер ЗАЭС Александр Яковлев, погибший от удара украинского беспилотника, всегда выступал за мирный атом и делал все, чтобы не допустить ядерной катастрофы. Об этом в интервью ИС "Вести" заявила помощник главы Республики Крым Ольга Курлаева.

Она отметила, что гибель Яковлева стала трагедией для всей атомной отрасли.

Главный инженер станции — это ее сердце, это и ее нерв, это вся физика и химия, которая обеспечивает, собственно, работу такого большого объекта. Это человек, который не про войну, он за мирный атом, и, собственно, всегда с первых дней своей работы он занимался именно тем, что обеспечивал жизнь Запорожской атомной станции. И не уходил оттуда, когда начались прилеты, начались они в двадцать втором году еще сообщила Курлаева

Она назвала гибель главного инженера настоящим убийством.

Он всегда оставался вместе со своим коллективом, даже в те самые тяжелые моменты, когда станция садилась на ноль, то есть была полностью обесточена, и вместе продумывал со всеми, как не допустить ядерной катастрофы. Но вот сейчас Киев, собственно, делает все, чтобы устроить именно ядерную катастрофу заявила помощник главы Республики Крым

15 июля беспилотник ВСУ атаковал служебный автомобиль Запорожской АЭС. В результате погибли главный инженер Александр Яковлев и водитель.

Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщила, что коллектив станции продолжает обеспечивать безопасную эксплуатацию объекта после гибели главного инженера.