На ЗАЭС заявили о безопасной эксплуатации станции после гибели главинженера

ЗАЭС поддерживает безопасную работу, несмотря на гибель главного инженера На ЗАЭС заявили о безопасной эксплуатации станции после гибели главинженера

Москва16 июл Вести.Коллектив Запорожской АЭС продолжает обеспечивать безопасную эксплуатацию станции после гибели главного инженера Александра Яковлева. Об этом ТАСС сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

По ее словам, несмотря на тяжелую утрату, сотрудники станции продолжают выполнять свои обязанности.

Безопасность станции была и остается нашим безусловным приоритетом сказала она

Накануне, 15 июля, беспилотник ВСУ атаковал служебный автомобиль Запорожской АЭС. В результате погибли главный инженер Александр Яковлев и водитель. Яковлев отвечал за ядерную и радиационную безопасность, а также состояние оборудования атомной станции.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил нападение, назвав атаки на Запорожскую АЭС и ее руководство недопустимыми.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте в связи с гибелью сотрудников станции.