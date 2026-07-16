В Совфеде заявили о планах добиться расследования убийства главинженера ЗАЭС Карасин: Россия потребует международного расследования убийства инженера ЗАЭС

Москва16 июл Вести.Москва будет активно добиваться проведения международного расследования обстоятельств гибели главного инженера Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Александра Яковлева.

Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в разговоре с газетой "Известия".

Сенатор выразил надежду, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с Рафаэлем Гросси выскажут свою позицию, поскольку ситуация превышает все допустимые пределы.

Он подчеркнул, что Россия намерена настаивать на всестороннем международном расследовании произошедшего.

Мы будем настаивать на проведении полноценного международного расследования заявил Карасин

Представитель верхней палаты парламента также отметил, что данная трагедия является прямым следствием систематических ударов по электростанции. По его мнению, первоначальной целью атак могли быть сотрудники и обслуживающий персонал объекта, однако в результате обстрела погиб один из инженеров ЗАЭС.

Политик предупредил, что продолжение ударов по охраняемым зонам ядерного объекта создает прямую угрозу тяжелых и непредсказуемых последствий для всего европейского региона.

Украинский беспилотник 15 июля атаковал служебный автомобиль на границе промышленной площадки Запорожской АЭС и Энергодара. В машине находились главный инженер станции Александр Яковлев и водитель Дмитрий Филиппов. Оба получили смертельные ранения.