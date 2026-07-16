МИД: жалобы на РФ по охране на ЗАЭС циничны в свете гибели главного инженера

МИД: претензии к РФ по охране на ЗАЭС циничны в свете убийства главного инженера МИД: жалобы на РФ по охране на ЗАЭС циничны в свете гибели главного инженера

Москва16 июл Вести.Упреки в адрес Москвы касательно размещении охраны на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) выглядят беспринципно, заявили в Министерстве иностранных дел России.

По оценке внешнеполитического ведомства, после гибели главного инженера ЗАЭС Александра Яковлева вследствие удара украинского беспилотника, стала очевидна опасность нахождения Вооруженных сил Украины (ВСУ) вблизи атомного энергообъекта.

Особенно цинично звучат претензии в адрес России в размещении на ЗАЭС необходимых сил охраны отмечается в Telegram-канале МИД

Украинский БПЛА 15 июля атаковал служебный автомобиль на границе промышленной площадки Запорожской АЭС и Энергодара. В машине находились главный инженер станции Александр Яковлев и водитель Дмитрий Филиппов. Оба получили смертельные ранения.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал убийство Яковлева шагом к ядерной катастрофе.