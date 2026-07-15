Москва15 июлВести.В Министерстве иностранных дел России заверили, что Москва в дальнейшем будет руководствоваться целями и задачами защиты Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) от атак Украины в соответствии с законодательством и международными обязательствами.
Об этом сообщается в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.
Высочайшая опасность нахождения ВСУ вблизи ЗАЭС теперь очевидна более, чем когда-либо.отмечается в публикации
Украинский беспилотник 15 июля атаковал служебный автомобиль на границе промышленной площадки Запорожской АЭС и Энергодара. В машине находились главный инженер станции Александр Яковлев и водитель Дмитрий Филиппов. Оба получили смертельные ранения.