Россия продолжит руководствоваться целями защиты ЗАЭС от Украины МИД: РФ продолжит руководствоваться целями защиты ЗАЭС от Украины

Москва15 июл Вести.В Министерстве иностранных дел России заверили, что Москва в дальнейшем будет руководствоваться целями и задачами защиты Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) от атак Украины в соответствии с законодательством и международными обязательствами.

Об этом сообщается в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

Высочайшая опасность нахождения ВСУ вблизи ЗАЭС теперь очевидна более, чем когда-либо. отмечается в публикации

Украинский беспилотник 15 июля атаковал служебный автомобиль на границе промышленной площадки Запорожской АЭС и Энергодара. В машине находились главный инженер станции Александр Яковлев и водитель Дмитрий Филиппов. Оба получили смертельные ранения.