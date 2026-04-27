В МИД РФ выразили соболезнования семье погибшего на ЗАЭС при украинской атаке

Захарова выразила соболезнования семье погибшего на ЗАЭС В МИД РФ выразили соболезнования семье погибшего на ЗАЭС при украинской атаке

Москва27 апр Вести.МИД России выражает глубокие соболезнования семье и близким сотрудника Запорожской АЭС (ЗАЭС), который погиб в результате атаки Вооруженных сил Украины. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, ее слова приводятся на сайте министерства.

Дипломат заявила, что атакой на атомную электростанцию киевский режим продолжает показывать свою преступную сущность.

27 апреля совершено новое безрассудное и преступное нападение на российский объект мирной атомной энергетики – Запорожскую АЭС, в результате которого трагически оборвалась жизнь одного из сотрудников станции сказала она

МИД России решительно осудил это злодеяние и выразил соболезнования семье и близким погибшего.

Также Мария Захарова отметила мужество и стойкость сотрудников станции, которые продолжают поддерживать функционирование ЗАЭС, несмотря на украинские провокации.