Москва15 июл Вести.Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси должен дать оценку гибели главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева. Об этом ТАСС заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что Россия требует от международных организаций, прежде всего от МАГАТЭ, выступить с четким заявлением.

Это преступление киевского режима обязан наконец разглядеть Гросси - требуем от профильных международных структур, в первую очередь МАГАТЭ, четкого артикулированного заявления с осуждением этого убийства сказала Захарова

Украинский беспилотник 15 июля атаковал служебный автомобиль на границе промышленной площадки Запорожской АЭС и Энергодара. В машине находились главный инженер станции Александр Яковлев и водитель Дмитрий Филиппов. Оба получили смертельные ранения.