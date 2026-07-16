"Был технарем от пяток до волос": близкие вспоминают погибшего инженера ЗАЭС Друг погибшего от атаки ВСУ инженера ЗАЭС рассказал, каким он был человеком

Москва16 июл Вести.Погибший от атаки ВСУ главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев был немногословным, искренним и честным человеком, "технарем от пяток до волос". Воспоминаниями о друге с информационной службой "Вести" поделился депутат Законодательного собрания Запорожской области Ренат Карчаа.

Он рассказал, что Яковлев был одним из его немногих друзей.

В 22-м году я обрел друга, и, к сожалению, в 26-м я его потерял. Это был немногословный человек. Он был, знаете, как говорят про таких, от корней волос до пяток технарем. Он очень был немногословный, но он был очень искренний, прямой меня подкупала в нем всегда честность. … И я запомню его улыбку - теплую, добрую, человеческую улыбку рассказал Карчаа

Также Карчаа отметил, что при работе в условиях прилетов от ВСУ Яковлев всегда умел находить нестандартные решения для экстремальных ситуаций на станции.

Это история не предполагала ни в одном учебнике, ни в одной инструкции, ни в одном регламенте вероятности нанесения по станции ракетных, бомбовых, ударов, ударов посредством БПЛА. И это крайне нестандартная, экстремальная ситуация требовала нестандартных экстремальных решений. И вот заслуга Саши, она как раз в этом и состояла. Он умел находить такие нестандартные решения. Он умел сплачивать людей вокруг решения тех или иных задач. И он шел вперед тихо, скромно. Это то самое, что называется таким, если угодно, тихим героизмом. Все те, кто рядом с ним был все это время - они герои добавил депутат

Главный инженер Запорожской атомной электростанции Александр Яковлев погиб 15 июля в результате удара украинского беспилотника по служенному автомобилю. Также при вражеской атаке смертельные ранения получил водитель машины Дмитрий Филиппов. Противник нанес удар по транспортному средству на границе промышленной площадки станции и города Энергодар.