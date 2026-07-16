Москва16 июл Вести.Правительство Запорожской области приняло решение представить главного инженера Запорожской атомной станции Александра Яковлева к государственной награде посмертно, а также выплатить компенсации его семье. Об этом глава региона Евгений Балицкий сообщил в интервью ИС "Вести".

Губернатор отметил, что Яковлев более 20 лет проработал на станции и участвовал во всех этапах ее становления. Также главный инженер был большим профессионалом и душой коллектива.

И в самую трудную минуту остался со своим коллективом, коллективом ядерщиков поддержал атомную станцию, когда были перипетии отключений, экстренных остановок. На сегодняшний день правительством Запорожской области принято решение о представлении его к государственной награде, к сожалению, посмертно, а также будут выплачены семье все необходимые компенсации заявил Балицкий

Он отметил, что киевский режим делает все для дестабилизации работы станции и ее коллектива.

Это уже не просто заказное убийство, это ядерный терроризм. Коллектив, отдавая себе отчет в высокой ответственности за безопасность, ядерную безопасность, остается на своих рабочих местах, выполняет свою работу. И объект находится под контролем Вооруженных сил Российской Федерации. Ситуацию знает президент лично, и правительство принимает все меры для того, чтобы атомная энергия была безопасна для всего мира добавил губернатор

Накануне в Росатоме сообщили, что главный инженер Запорожской атомной электростанции погиб в результате удара украинского беспилотника по служебному автомобилю. Также смертельные ранения получил водитель Дмитрий Филиппов.