Москва16 июл Вести.Атака на главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева и его водителя Дмитрия Филиппова не имеет военной целесообразности и представляет собой удар по гражданским лицам. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил главный редактор портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров.

Эксперт подчеркнул, что атака была направлена именно на специалиста, который обеспечивал безопасную эксплуатацию станции в критических условиях.

Абсолютно точно никакой военной целесообразности тут нет. Это гражданские лица. Главный инженер атомной станции – человек, который отвечает за ЯРБ – ядерную и радиационную безопасность, отвечает за техническое состояние оборудования, чтобы все оборудование работало нормально. Особенно в таких условиях, как сейчас на Запорожской станции, когда периодически бывают блэкауты и тому подобное заявил Уваров

Яковлев и Филиппов погибли в результате удара украинского беспилотника по служебному автомобилю. Боевики нанесли удар по транспортному средству на границе промышленной площадки станции и города Энергодар.