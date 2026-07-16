Москва16 июл Вести.Убийство главного инженера Запорожской АЭС является откровенным террором. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.

Он также подчеркнул, что в условиях постоянных атак на станцию ядерной катастрофы удалось избежать только благодаря действиям Росатома.

Это откровенный террор. И если бы Росатом не остановил с 2022 года Запорожскую атомную электростанцию в целях безопасности, я думаю, что уже давно произошла бы ядерная катастрофа, потому что Украина била и по системе хранения отработанного ядерного топлива, и по зданию энергоблока, и по другим объектам Запорожской атомной станции заявил Юшков

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что в результате атаки украинского беспилотника скончался главный инженер станции Александр Яковлев и водитель автомобиля, в котором находился инженер, Дмитрий Филиппов.