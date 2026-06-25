Курлаева: Киев мстит крымчанам за присоединение к РФ — они к этому готовы Помощник главы Крыма: Украина мстит крымчанам за присоединение к РФ

Москва25 июн Вести.Киевский режим мстит Крыму за присоединение к РФ, и крымчане готовы к этому, заявила ИС "Вести" помощник главы Республики Крым Ольга Курлаева.

Террористическим нападениям со стороны Украины в последние дни подвергаются Крым и Севастополь. В разрешении ситуации задействованы главы министерств — все они на связи с федеральным центром, отметила она.

Мобилизовались, сконцентрировались на самых важных задачах. Это, наверное, самое большое испытание за те 12 лет, когда крымчане сделали свой выбор, чтобы жить с Россией. Им за это мстят, и крымчане это знают, и крымчане к этому готовы подчеркнула Курлаева

Для пострадавших при атаке ВСУ на Крым открыли горячую линию: телефон +7 (978) 986-50-76. Прокуратура Крыма контролирует соблюдение прав граждан после атаки в селе Денисовка Симферопольского района и в Красногвардейском районе.