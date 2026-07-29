Соблюдение прав крымчан, пострадавших при атаке ВСУ, под контролем прокуратуры В Крыму прокуратура контролирует соблюдение прав граждан после атаки БПЛА

Москва29 июл Вести.Прокуратура Крыма взяла под контроль соблюдение прав граждан, пострадавших в результате атаки ВСУ на республику. Об этом региональное ведомство сообщает в MAX.

По поручению исполняющего обязанности прокурора Крыма Дмитрия Егорова обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного устранения последствий произошедшего говорится в сообщении

В ночь на 29 июля в результате атаки ВСУ на полуостров два человека погибли, пятеро пострадали. Власти заявили, что окажут всю необходимую помощь и поддержку семьям погибших и пострадавшим. В прокуратуре Республики Крым продолжает работать горячая линия: +7 978 986 50 76.