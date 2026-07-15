Москва15 июл Вести.В условиях нехватки топлива, электроэнергии и воды жители Крыма поддерживают друг другу и организовывают различные сообщества для взаимопомощи. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщила помощник главы Республики Крым Ольга Курлаева.

Она отметила, что человечное поведение крымчан в непростых условиях показывает их характер, который "крепче камня".

Крымчане, извините за пафос, крепче камня. Они помогают друг другу, организованы различные группы, различные сообщества, когда люди из одного подъезда, например, создают домовые чаты, просят: "Давайте я сегодня везу в детский сад ребенка, давайте я вас подвезу" или кто-то выезжает за продуктами сообщила Ольга Курлаева

По ее словам, жители Крыма четко понимают, кто виноват в сложившейся напряженной ситуации.

[Крымчане] в общем-то, сделали свой выбор в 2014 году и ни на шаг не отступают от этого выбора, и ни разу об этом не пожалели, несмотря на те трудности, которые устраивает Киев. Кстати, здесь очень четко понимают, кто виноват в бедах, очень четко. И это действительно Киев, который в 2014 году, в общем-то, занял власть и пытается навредить именно Крыму заявила помощник главы республики

Ранее сообщалось, что в Крыму в период действия режима ЧС баллонный газ будут раздавать населению бесплатно. Соответствующее решение было принято главой республики Сергеем Аксёновым в ходе рабочей поездки в северную часть полуострова.