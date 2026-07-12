Зарядить телефон и хранить еду: в Крыму объяснили, зачем нужны пункты содействия Курлаева: в пунктах содействия крымчане могут зарядить телефоны и хранить еду

Москва12 июл Вести.В Крыму организованы пункты содействия, где крымчане в условиях энергодефицита могут получить информацию, зарядить телефоны и воспользоваться холодильником, чтобы сохранить продукты. Об этом рассказала в комментарии для "Соловьёв Live" помощник главы Республики Крым Ольга Курлаева, сообщает ИС "Вести".

У нас в Джанкое, Красноперекопске, Армянске, Евпатории, Феодосии, да много еще где, работают горячие линии, куда граждане могут обратиться, и много информации на сайтах администраций, где расположены так называемые пункты содействия. То есть там можно прийти, зарядить телефон и даже положить продукты в холодильник, потому что есть генераторы… Можно получить нужную информацию, получить возможность позвонить своим родственникам, подзарядить телефоны и даже сохранить продукты сообщила помощник главы Крыма

Она добавила, что магазины на севере Крыма работают на генераторах.

На полуострове, по ее словам, постепенно нормализуют подачу воды.

Воду постепенно возвращают. Да, почасовая подача воды утром и вечером на севере Крыма, но она уже есть, и это немаловажно сообщила Курлаева

Накануне подача воды в некоторых городах Крыма была ограничена из-за проведения аварийных работ.