Курлаева: молебен за снятие наличных в Крыму — фейк воспаленного ума

В Крыму прокомментировали украинский фейк про молебен за снятие наличных Курлаева: молебен за снятие наличных в Крыму — фейк воспаленного ума

Москва12 июл Вести.В Крыму доступно снятие наличных денег из банкоматов, отметила помощник главы Крыма Ольга Курлаева в комментарии для "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести". Она прокомментировала фейк о якобы проведенном в республике молебне за возможность снять наличные в банкомате.

Это воспаленный мозг какого-то юного хуторянина придумал молебен за снятие наличных… На самом деле наличку снять можно, карты работают, все это работает, в общем-то, есть свет, естественно, есть возможность сказала Курлаева

Она добавила, что при приостановке работы электроснабжения в крупных сетевых магазинах действуют генераторы.

Помощник главы республики также прокомментировала ситуацию с энергоснабжением на севере и востоке полуострова.