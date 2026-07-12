Москва12 июлВести.В Крыму доступно снятие наличных денег из банкоматов, отметила помощник главы Крыма Ольга Курлаева в комментарии для "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести". Она прокомментировала фейк о якобы проведенном в республике молебне за возможность снять наличные в банкомате.
Это воспаленный мозг какого-то юного хуторянина придумал молебен за снятие наличных… На самом деле наличку снять можно, карты работают, все это работает, в общем-то, есть свет, естественно, есть возможностьсказала Курлаева
Она добавила, что при приостановке работы электроснабжения в крупных сетевых магазинах действуют генераторы.
Помощник главы республики также прокомментировала ситуацию с энергоснабжением на севере и востоке полуострова.