Москва17 маяВести.В Крыму зафиксирован массовый вброс поддельных видеозаписей, якобы снятых после ударов по объектам инфраструктуры полуострова. Об этом в своем Telegram-канале предупредил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.
Для распространения фейков, по его данным, используются клоны каналов, которые уже давно работают в информационном поле Крыма. Создавать такие дубли начали еще 1 апреля.
Схема простая, враг создает точные копии оригинальных каналов, посты берут вместе с рекламой, а в нужное время начинают выбрасывать свой контентпояснил Крючков
Затем происходит массовая рассылка материалов по администраторам и в чаты.
Советник призвал всех, кто работает в крымском инфополе, внимательно относиться к таким рассылкам и доверять только официальной информации.