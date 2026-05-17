Советник главы Крыма призвал не верить фейковым видео атак по региону

В Крыму начался массовый вброс фальшивых видео ударов по инфраструктуре

Москва17 мая Вести.В Крыму зафиксирован массовый вброс поддельных видеозаписей, якобы снятых после ударов по объектам инфраструктуры полуострова. Об этом в своем Telegram-канале предупредил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.

Для распространения фейков, по его данным, используются клоны каналов, которые уже давно работают в информационном поле Крыма. Создавать такие дубли начали еще 1 апреля.

Схема простая, враг создает точные копии оригинальных каналов, посты берут вместе с рекламой, а в нужное время начинают выбрасывать свой контент пояснил Крючков

Затем происходит массовая рассылка материалов по администраторам и в чаты.

Советник призвал всех, кто работает в крымском инфополе, внимательно относиться к таким рассылкам и доверять только официальной информации.