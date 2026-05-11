Москва11 мая Вести.Украинская фабрика фейков распространяет в сети фальшивые распоряжения российских ведомств, чтобы вызвать негативную реакцию граждан РФ. Об этом заявил ИС "Вести" генеральный директор агентства разведывательных технологий "Р-Техно" Роман Ромачев.

Так он прокомментировал появившийся в соцсетях якобы приказ Минэкономразвития Омской области о премиях и облигациях.

Буквально забив номер указа в поисковой системе, вы узнаете, был ли такой документ на самом деле. Тем более, когда вы получаете его от соседа, от друга, от знакомого – это попытка вызвать у вас реакцию через доверие: вы доверяете этому человеку, и он вам не может вешать лапшу на уши. То есть не стоит доверять даже своим близким друзьям в части того, что вам приходит... Если вы чувствуете, что та или иная новость вызывает у вас эмоции, ее сразу же стоит проверять, перепроверять с помощью тех систем, которые существуют. Тем более, это все открытые данные