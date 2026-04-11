Москва11 апр Вести.Когда киевская пропаганда рассказывает о якобы происходящих "ужасах" в России, она пытается перенести свои реалии на РФ. Такое мнение ИС "Вести" озвучил политический обозреватель и журналист Роман Голованов, комментируя фейк про то, что российские военные вынуждены отрезать части тел погибших бойцов, чтобы их семьи потом могли получить "гробовые" выплаты.

Он добавил, что для штамповки такого типа пропаганды даже не включают фантазию, потому что можно просто показывать реальность, происходящую в Украине.

Вот эту практику они попытались перенести на наших военных, то есть вот это свое одичание. Но понятно, что это пиаровская идея, то есть это чисто антикризисная идея, чтобы как-то все это сгладить, замылить. И обычно они все свое, все, что у них своего происходит, они переносят на нас. Поэтому, кстати, их можно читать как открытую книгу. Когда они что-то публикуют про русских военных, что они публикуют про нашу страну, про мирных жителей, про положение дел в наших городах, то ты просто понимаешь, что это они свои реалии переносят сюда. То есть они даже фантазию не включают, они как вот эти вот там певцы ртом описывают, что происходит вокруг у них перед глазами рассказал Голованов

Ранее сообщалось, что ВСУ начали публиковать созданные искусственным интеллектом фейки, касающиеся российского ВПК.