Москва26 июн Вести.В Симферополе люди беспечно гуляют, отдыхают, нет бегства и эвакуации, как пишут в украинских СМИ рассказала ИС "Вести" помощник главы Республики Крым Ольга Курлаева.

По ее словам, режим чрезвычайной ситуации, введенный в регионе, не сказался на жителях.

Я нахожусь сейчас в самом центре Симферополя, на пешеходной улице... [Люди] беспечно гуляют, и отдыхают, и встречают пятничный вечер. Это я по поводу ситуации, которую сейчас разгоняют украинские СМИ, что здесь паника, бегство, эвакуация и тому подобное – истерия, которую так ждут от крымчан в общем-то… за перекопом, будем так говорить сказала Курлаева

Она отметила, что украинские СМИ специально публикуют фейки, что в регионе введен режим чрезвычайного положения. Однако, по словам Курлаевой, режим чрезвычайной ситуации подразумевает совершенно другой формат.

Ранее глава региона Сергей Аксёнов сообщил в мессенджере MAX, что режим ЧС не предусматривает ограничений передвижения и не предполагает введение комендантского часа.