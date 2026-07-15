Москва15 июл Вести.Противник пытается фейками дестабилизировать ситуацию в Крыму. Об этом ИС "Вести" заявила помощник главы Республики Крым Ольга Курлаева.

По ее словам, жители Крыма уже привыкли к фейкам и сами выявляют где правда, а где ложь.

Пытаются дестабилизировать [ситуацию] фейками. [Жители] … в социальных сетях нашим ведомствам, в том числе в Министерство внутренней политики, пресс-службу и под постами главы Республики Крым оставляются сообщения такие, что "смотрите, здесь фейк, смотрите, вот этот человек распространяет фейк и пишет там то-то, то-то". То есть здесь крымчане сами как бы выявляют все эти негативные вещи, которые могут навредить еще сильнее сказала она

Ранее Ольга Курлаева заявила, что распространяется дезинформация об отъезде из Крыма главы республики и членов правительства.