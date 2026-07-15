Москва15 июлВести.Противник пытается фейками дестабилизировать ситуацию в Крыму. Об этом ИС "Вести" заявила помощник главы Республики Крым Ольга Курлаева.
По ее словам, жители Крыма уже привыкли к фейкам и сами выявляют где правда, а где ложь.
Пытаются дестабилизировать [ситуацию] фейками. [Жители] … в социальных сетях нашим ведомствам, в том числе в Министерство внутренней политики, пресс-службу и под постами главы Республики Крым оставляются сообщения такие, что "смотрите, здесь фейк, смотрите, вот этот человек распространяет фейк и пишет там то-то, то-то". То есть здесь крымчане сами как бы выявляют все эти негативные вещи, которые могут навредить еще сильнеесказала она
Ранее Ольга Курлаева заявила, что распространяется дезинформация об отъезде из Крыма главы республики и членов правительства.