Помощник главы Крыма рассказала о вбросах Киева об Аксёнове и других фейках Курлаева: Киев вбросил модный фейк про главу Крыма Аксёнова

Москва12 июл Вести.Один из "модных" в последнее время в Крыму фейков касается того, что глава республики Сергей Аксёнов якобы покинул полуостров. Об этом рассказала в комментарии для "Соловьёв Live" помощник главы республики Ольга Курлаева, сообщает ИС "Вести".

По ее словам, распространяется дезинформация об отъезде из Крыма главы республики и членов правительства.

Из последнего, что я слышала... Сейчас модный фейк, что Сергей Валерьевич Аксёнов уехал в безопасное место, что правительство все бежит и вывозит детей. Это все бред, это все вбросы, здесь на полуострове этому не верят, потому что все знают, где находится Сергей Аксёнов, все знают, где находятся его подчиненные. Те, кому нужно - в полях их можно встретить. Те, кто задействован во всевозможных совещаниях ВКС - они находятся непосредственно на рабочих местах, никто никого не покидал, никто никуда не уезжал, не бежал. А если кто-то и выбрал своим решением уехать на материк - никто держать не будет сказала помощник главы Крыма

Среди основных тем дезинформации она также назвала вывоз военными своих семей с полуострова.

Имеются в виду военнослужащие, которые здесь находятся, - пограничники, мол, они вывозят свои семьи, к чему-то готовятся. Это такой замечательный фейк, которому, в общем-то, никто не верит. Потом показывали фотографии - пробки на мосту. Чего только не было рассказала Ольга Курлаева

По ее мнению, сейчас у Крыма самое большое испытание за те 12 лет, когда крымчане сделали свой выбор, чтобы жить с Россией. Им за это мстят, и крымчане это знают.