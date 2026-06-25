Крючков: в Крыму зафиксированы массовые вбросы врага с призывами уезжать

Советник главы Крыма Крючков предупредил о массовых фейках в чатах Крючков: в Крыму зафиксированы массовые вбросы врага с призывами уезжать

Москва25 июн Вести.В Крыму зафиксированы массовые вбросы в интернет-чатах с призывами покидать полуостров. Об этом сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков в своем Telegram-канале.

По его словам, сообщение содержаний простое: "чиновники вывезли семьи, нужно уезжать".

Крючков подчеркнул, что крымчане с 2014 года уже проходили через энергетическую, водную и транспортную блокады, и такие попытки не сработают.

Фиксируем массовые вбросы врага в разнообразных чатах… Не дождетесь! Крымчане прекрасно все понимают, проходил такие истории с четырнадцатого года написал Олег Крючков

Советник призвал жителей блокировать подозрительных пользователей – "дочь офицера", "брата солдата с передовой" или "жену силовика" – и удалять их сообщения. Он напомнил, что доверять нужно только официальным источникам информации.