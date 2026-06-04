В Крыму назвали фейком информацию о режиме ЧС Власти Крыма опровергли информацию о режиме ЧС

Москва4 июн Вести.Украина организовала массированную информационную атаку на фоне ударов по инфраструктуре Крыма о якобе введенном в республике режиме ЧС. Об этом РИА Новости сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.

Он отметил, что вбросы в информационное поле зафиксированы 4 июня.

Параллельно с ударами по инфраструктуре и железнодорожной инфраструктуре Крыма враг начал информационную атаку. Вкидываются фейковые указы главы республики Крым и распоряжения глав муниципалитетов о том, что закрыта железная дорога, о введении чрезвычайного положения заявил Крючков

Он призвал жителей Крыма доверять только официальным источникам информации.