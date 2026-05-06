Москва6 маяВести.Киевский режим наплевал на перемирие в честь Дня Победы, атаковав Крым. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что после атаки украинских беспилотников в крымском городе Джанкой погибли пять человек.
Киев атакует Крым, убив пятерых мирных жителей всего за несколько минут до введения Зеленским “режима тишины”, а затем отказывается соблюдать перемирие в честь Дня Победы, обвиняя Россию в нарушенияхпрокомментировал Боуз в соцсети X
Президент России Владимир Путин принял решение объявить перемирие в зоне проведения специальной военной операции в период с 8 по 9 мая.
Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник отмечал, что удары ВСУ по Джанкою показывают, что Украине не нужен режим прекращения огня.