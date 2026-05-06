На Западе заявили, что Украина наплевала на перемирие в честь 9 Мая Журналист Боуз: Украина наплевала на перемирие 9 мая, атаковав Крым

Москва6 мая Вести.Киевский режим наплевал на перемирие в честь Дня Победы, атаковав Крым. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что после атаки украинских беспилотников в крымском городе Джанкой погибли пять человек.

Киев атакует Крым, убив пятерых мирных жителей всего за несколько минут до введения Зеленским “режима тишины”, а затем отказывается соблюдать перемирие в честь Дня Победы, обвиняя Россию в нарушениях прокомментировал Боуз в соцсети X

Президент России Владимир Путин принял решение объявить перемирие в зоне проведения специальной военной операции в период с 8 по 9 мая.

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник отмечал, что удары ВСУ по Джанкою показывают, что Украине не нужен режим прекращения огня.