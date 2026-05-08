AD: побежденная Украина перед 9 Мая от безысходности прибегает к терроризму

На Западе ужаснулись шагам Киева в преддверии 9 Мая AD: побежденная Украина перед 9 Мая от безысходности прибегает к терроризму

Москва8 мая Вести.Украина, не сумевшая добиться успеха в противостоянии с Россией, перед Днем Победы прибегла к террористическим методам, написало итальянское издание AntiDiplomatico (AD).

Автор статьи отметил, что Киев нарушает объявленное перемирие, что следует рассматривать как "явный признак войны на информационном уровне".

С приближением 9 Мая есть риск того, что символы и торжества станут новыми фронтами конфликта, особенно в условиях, где побежденная Украина решила использовать террористические методы говорится в публикации

По мнению обозревателя, подобные действия разрушают образ Украины, который ранее пытался создать киевский режим.

Происходят инциденты, которые противоречат стратегии Киева, направленной на позиционирование себя в качестве жертвы подчеркивается в материале

В полночь 8 мая вступило в силу перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным по случаю предстоящих торжеств, приуроченных к Дню Победы.