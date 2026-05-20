В Крыму силы ПВО отражают атаку БПЛА Крючков: над Крымом работают системы ПВО

Москва20 мая Вести.В Крыму системы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил советник главы Республики Олег Крючков.

Над Крымом работают системы ПВО. Сохраняйте спокойствие проинформировал он в своем Telegram-канале, призвав доверять только официальным источникам информации.

Ранее вечером 20 мая крымский главк МЧС России предупредил о введении в регионе режима беспилотной опасности. Согласно информации ведомства, опубликованной в официальном канале в MAX, на территории республики в течении дня воздушная тревога из-за БПЛА срабатывала не менее трех раз.