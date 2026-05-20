Москва20 маяВести.В Крыму системы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил советник главы Республики Олег Крючков.
Над Крымом работают системы ПВО. Сохраняйте спокойствиепроинформировал он в своем Telegram-канале, призвав доверять только официальным источникам информации.
Ранее вечером 20 мая крымский главк МЧС России предупредил о введении в регионе режима беспилотной опасности. Согласно информации ведомства, опубликованной в официальном канале в MAX, на территории республики в течении дня воздушная тревога из-за БПЛА срабатывала не менее трех раз.