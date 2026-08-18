Москва18 авг Вести."Ждуны и пособники" Киева пытаются раскачать ситуацию в Крыму изнутри. Об этом ИС "Вести" рассказала помощник главы Республики Крым Ольга Курлаева.

Они сейчас не то чтобы активизировались, они пытаются раскачать ситуацию изнутри. Потому что любую нашу неудачу они преподносят так: смотрите, победа, скоро наши придут. Наши, это имеется в виду жовто-блакитные. Их раскачивают, их накачивают, им дают какие-то обещания, скорее всего. Но, вы помните, Зеленский обещал, что через 40 дней Крым будет безлюдным, украинским. Вот 40 дней прошли, желания покинуть полуостров ни у кого из россиян не возникло. Угрозы угрозами, а жизнь продолжается в Крыму сказала Курлаева

Она добавила, что такие персонажи пытаются мешать нормальной жизни в Крыму.

Вроде здесь наладилось, вроде там закрылась ситуация, еще где-то. И вот эти гниды, я не побоюсь этого слова, они вылазят, они обязательно нагадят и обязательно навредят. Зачем? Ведь наказание неизбежно. Ловят [их], ловят. Силовики работают на полуострове, не покладая рук заключила она

Ранее сообщалось, что южный энергорайон Крыма был атакован ВСУ, обесточены населенные пункты.