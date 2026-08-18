Москва18 авгВести.ВСУ нанесли удар по объектам электроснабжения Крыма, сообщает в MAX пресс-служба Крымэнерго.
Беспилотниками был атакован Южный энергорайон полуострова, часть населенных пунктов осталась без электроснабжения.
По-прежнему сложная обстановка с подачей электроэнергии на Северо-Западе, Востоке и Юге Крымаговорится в заявлении компании
В настоящее время энергетики проводят аварийно-восстановительные работы. Сейчас на всей территории Крыма действуют ограничения электроснабжения, отключения осуществляются в оперативном порядке и связаны с ситуацией в энергорайонах.