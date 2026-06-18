Курлаева: в Крыму очереди за чебуреками, а не за бензином

Курлаева заявила, что в Крыму сейчас очереди не за бензином, а за чебуреками Курлаева: в Крыму очереди за чебуреками, а не за бензином

Москва18 июн Вести.Из Крыма не наблюдается массового исхода людей, очереди стоят не за бензином, а за чебуреками. Об этом ИС "Вести" рассказала помощник главы республики Крым Ольга Курлаева.

Людей, массово покидающих Крым, я не вижу. И более того, я хочу сказать, что буквально несколько дней назад я была в Алуште и лично видела очереди - но не за бензином, а за чебуреками. Я очень удивилась такому количеству. Никто не убегает сообщила она

Она отметила, что, несмотря на наличие проблем с топливом в регионе, ситуация остается стабильной.

Да, у нас действительно есть проблемы с топливом, и это не скрывается. Всегда глава республики Сергей Валерьевич Аксенов публикует информацию об изменениях. Лимит отпуска бензина - 20 литров в одну машину, и это ничего не менялось. Ну, собственно, здесь все уже к этому привыкли рассказала Курлаева

Ранее сообщалось, что глава Крыма Сергей Аксенов договорился с руководством сетей АЗС "АТАН" и "ТЭС" о снижении стоимости топлива. Аксенов добавил, что работа по снижению цен продолжается и с другими трейдерами, которые работают на полуострове.