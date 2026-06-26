Аксёнов назвал фейком разговоры о введении комендантского часа в Крыму

Комендантского часа не будет: глава Крыма разъяснил положения режима ЧС Аксёнов назвал фейком разговоры о введении комендантского часа в Крыму

Москва26 июн Вести.Режим ЧС, введенный в Крыму 26 июня, не означает каких-либо ограничений для граждан, заявил глава республики Сергей Аксенов.

Также режим ЧС не предусматривает ограничений передвижения и не предполагает введения комендантского часа. Все разговоры об этом – фейк разъяснил он в мессенджере MAX

Глава Крыма указал, что режим ЧС касается в основном вопросов экономики. Он позволяет, в частности, осуществлять оперативное управление: намного быстрее закупать топливо и генераторы, снабжать объекты жизнеобеспечения всем необходимым, проводить аварийно-восстановительные работы, заключать или расторгать контракты и т.п.

Аксенов сообщил, что все решения в рамках ЧС принимает оперативный штаб под его руководством. О новых изменениях он пообещал информировать население своевременно.