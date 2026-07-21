Крым получит 5 млрд на выплаты пострадавшим от отключений электричества

Крыму выделят 5 млрд рублей на выплаты жителям, пострадавшим от отключений света Крым получит 5 млрд на выплаты пострадавшим от отключений электричества

Москва21 июл Вести.Республике Крым выделят 5 млрд рублей из федерального бюджета на компенсационные выплаты жителям, которые пострадали от длительных отключений электричества. Об этом сообщает ГТРК "Севастополь".

Принят ряд решений по стабилизации ситуации с электро- и водоснабжением. Муниципальным властям поручено максимально упростить процедуры — все положенные льготы должны предоставляться гражданам автоматически, без сбора излишних документов и очередей говорится в публикации

Отмечается, что выплаты получат те люди, которые оставались без света более двух суток. Сумма компенсации для каждого заявителя составит 15 тысяч рублей.

Также разрабатываются меры поддержки предпринимателей. Сотрудникам временно простаивающих предприятий планируют выплачивать две трети средней заработной платы, это предложение уже согласовано с Минтрудом России.