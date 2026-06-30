Энергоснабжение в Крыму и Севастополе могут восстановить до конца 30 июня

Минэнерго: восстановление энергоснабжения в Крыму планируется к концу дня Энергоснабжение в Крыму и Севастополе могут восстановить до конца 30 июня

Москва30 июн Вести.Восстановить подачу электричества в Крыму и Севастополе планируется до конца 30 июня, если позволит оперативная обстановка. Об этом сообщили в Минэнерго РФ.

В ведомстве отметили, что на объектах энергетической инфраструктуры Крыма и Севастополя, пострадавших в результате атак ВСУ, продолжают аварийно-восстановительные работы. Графики временного отключения электроэнергии предназначены для предотвращения перегрузки энергосистемы и обеспечение ее устойчивой работы.

По мере стабилизации ситуации и ввода в работу восстановленного оборудования объемы ограничений будут последовательно сокращаться. Ориентировочное время восстановления энергоснабжения – к концу дня, если позволит оперативная обстановка сказано в сообщении

Ситуация на Крымском полуострове находится на постоянном контроле в Минэнерго, добавили в ведомстве.