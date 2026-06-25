Графики отключения электроэнергии в Севастополе могут отменить с 26 июня В Севастополе графики отключения электричества планируют отменить к 26 июня

Москва25 июн Вести.Графики отключения электроэнергии в Севастополе планируют отменить к пятнице, 26 июня. Об этом сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на губернатора Михаила Развожаева.

Глава города отметил, что делается все возможное для завершения ремонтных работ в ночь на пятницу. Если не случится дополнительных форм-мажоров, 26 июня графики отключения в Севастополе вводить не понадобится, либо они затронут только объекты, которые не связаны с жилыми кварталами.

Делаем все возможное, чтобы сегодня ночью завершить работы. Если не будет дополнительных форс-мажоров, завтра у нас не понадобится в Севастополе вводить графики отключения говорится в публикации

На территории Республики Крым и Севастополя с утра 25 июня действуют графики отключений электроэнергии. Решение принято системным оператором для снятия перегрузки в сетях. Причина – повреждение объектов энергетической инфраструктуры полуострова в результате атак Вооруженных сил Украины.