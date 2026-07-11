Москва11 июлВести.Правительство России направило свыше 4,3 млрд рублей на финансовую поддержку туристической отрасли Крыма и Севастополя, оказавшейся в сложной ситуации из-за сокращения потока туристов, сообщается на сайте кабмина.
Подписано соответствующее распоряжение.
Правительство окажет финансовую поддержку туристическим компаниям Крыма и Севастополя, оказавшимся в непростой ситуации в связи со снижением туристического потока из‑за действий вооруженных сил Украинысказано в сообщении
Согласно документу, более 3,7 млрд рублей из общей суммы получит Крым, еще 584,5 млн рублей выделят Севастополю.
Финансирование будет предоставлено из резервного фонда правительства. Средства направят на единовременные выплаты сотрудникам более 4,6 тысячи компаний туристической сферы.
Ранее сообщалось, что в Севастополе в условиях ЧС с 13 июля начнется раздача гуманитарной помощи.