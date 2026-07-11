Кабмин выделил более 4,3 млрд руб на финансовую поддержку туриндустрии в Крыму

Туристические компании в Крыму получат более 4 млрд руб финансовой поддержки Кабмин выделил более 4,3 млрд руб на финансовую поддержку туриндустрии в Крыму

Москва11 июл Вести.Правительство России направило свыше 4,3 млрд рублей на финансовую поддержку туристической отрасли Крыма и Севастополя, оказавшейся в сложной ситуации из-за сокращения потока туристов, сообщается на сайте кабмина.

Подписано соответствующее распоряжение.

Правительство окажет финансовую поддержку туристическим компаниям Крыма и Севастополя, оказавшимся в непростой ситуации в связи со снижением туристического потока из‑за действий вооруженных сил Украины сказано в сообщении

Согласно документу, более 3,7 млрд рублей из общей суммы получит Крым, еще 584,5 млн рублей выделят Севастополю.

Финансирование будет предоставлено из резервного фонда правительства. Средства направят на единовременные выплаты сотрудникам более 4,6 тысячи компаний туристической сферы.

Ранее сообщалось, что в Севастополе в условиях ЧС с 13 июля начнется раздача гуманитарной помощи.