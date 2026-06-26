По оценке аналитиков АТОР, в Крыму находятся 150-200 тысяч туристов

АТОР сообщила, сколько туристов отдыхают сейчас в Крыму По оценке аналитиков АТОР, в Крыму находятся 150-200 тысяч туристов

Москва26 июн Вести.На сегодняшний день в Крыму отдыхают порядка 150-200 тысяч туристов, организованных из них – не более 30-40 тысяч, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) в своем Telegram-канале.

По оценкам аналитиков ассоциации, около 80% туристов приехали на полуостров на личных автомобилях. Они в любой момент могут уехать, если решат прервать отдых. Те, кто прибыл в Крым на поезде, могут воспользоваться поездами компании "Гранд Сервис Экспресс", которые отправляются из Керчи.

Как сообщил вице-президент АТОР по внутреннему туризму, гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин, ситуация с въездом и выездом туристов очень динамичная.

По его данным, все организованные туристы находятся на связи с представителями своих туроператоров.

26 июня в Крыму введен региональный режим ЧС. Глава республики Сергей Аксенов разъяснил, что это не предусматривает ограничений передвижения граждан и не предполагает введения комендантского часа.

Тем не менее, напомнили в правовой службе АТОР, посещение отдельных прибрежных зон и лесных массивов может быть ограничено из соображений безопасности. Кроме того, может быть ограничен или полностью запрещен въезд и нахождение людей на территории, где произошла ЧС.