Туристический поток в Крым медленно начинает восстанавливаться В РСТ заявили о постепенном восстановлении туристического потока в Крым

Москва14 авг Вести.Туристы медленно начинают возвращаться в Крым, каждый день оформляя новые поездки, что указывает на постепенное восстановление туристического потока. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил член правления Российского союза туриндустрии Сергей Ромашкин.

При этом он отметил, что ограничения в Крыму, связанные с электро- и водоснабжением, продолжают действовать.

Турпоток снизился заметно, но тем не менее каждый день туристы покупают новые туры, и мы видим, что на южном берегу и других побережьях Крыма достаточно много туристов. Я бы сказал, что нижняя точка пройдена, и сейчас турпоток медленно восстанавливается с учетом техограничений по инфраструктуре – не везде есть электричество рассказал Ромашкин

Ранее сообщалось, что для создания доступного по цене отдыха в России необходимо создать всесезонную туристическую инфраструктуру на Байкале, Азовском, Черном морях и в других местах, чтобы решить проблему дефицита номеров в отелях.