Мишустин: власти будут поддерживать туротрасль Крыма, которой сейчас непросто

Мишустин обещает помощь крымскому турбизнесу, которому "пришлось непросто" Мишустин: власти будут поддерживать туротрасль Крыма, которой сейчас непросто

Москва4 авг Вести.Премьер РФ Михаил Мишустин пообещал, что власти продолжат помогать туристическому бизнесу в Крыму, которому в этом году "пришлось непросто".

Совещание по развитию туристической отрасли в России с участием Мишустина прошло во вторник в Горно-Алтайске.

Мишустин обратил внимание на ситуацию с туризмом в Крыму и отметил, что организациям этой отрасли в этом году "пришлось непросто".

Как напомнил премьер, на поддержку туристической отрасли Крыма власти направили 4,3 миллиарда рублей.

Будем эту работу продолжать указал Мишустин

В середине июля кабмин сообщал, что направил свыше 4,3 млрд рублей на финансовую поддержку туристической отрасли Крыма и Севастополя, оказавшейся в сложной ситуации из-за сокращения потока туристов в связи с действиями ВСУ.

Согласно распоряжению, более 3,7 млрд рублей из общей суммы выделено Крыму, еще 584,5 млн рублей – Севастополю.