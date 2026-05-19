Хуснуллин указал на рост турпотока в Крым, несмотря на СВО

Москва19 мая Вести.Несмотря на проведение специальной военной операции (СВО), количество отдыхающих в Крыму в прошлом году выросло. Об этом информационной службе "Вести" сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Заместитель председателя правительства также выразил надежду, что в текущем году количество туристов также не уменьшится.

У нас, кстати, знаете, как ни парадоксально, например, идет СВО, но у нас в Крыму в прошлом году было больше туристов. Мы думаем, что в этом году, надеемся, что туристы тоже будут, поедут, несмотря ни на что. И, конечно же, многие поедут по автомобильным трассам заявил Хуснуллин

Ранее Хуснуллин сообщил о ходе работ по реконструкции трассы М-4 "Дон".