Хуснуллин: правительство работает над защитой транспортного сообщения с Крымом

Хуснуллин: кабмин прорабатывает меры защиты транспортного сообщения с Крымом Хуснуллин: правительство работает над защитой транспортного сообщения с Крымом

Москва23 июн Вести.Дополнительные меры по защите всех видов транспортного сообщения с Крымским полуостровом реализуются совместно с Минобороны РФ. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Такое заявление он сделал в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.

Мы реализуем дополнительные меры с министерством обороны по защите всех видов транспортного сообщения с Крымским полуостровом сказал Хуснуллин

Ранее сообщалось, что из-за временного закрытия Крымского моста в ночь на 23 июня пять поездов "Таврия" задерживаются в пути.