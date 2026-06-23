Москва23 июнВести.Дополнительные меры по защите всех видов транспортного сообщения с Крымским полуостровом реализуются совместно с Минобороны РФ. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
Такое заявление он сделал в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.
Мы реализуем дополнительные меры с министерством обороны по защите всех видов транспортного сообщения с Крымским полуостровомсказал Хуснуллин
Ранее сообщалось, что из-за временного закрытия Крымского моста в ночь на 23 июня пять поездов "Таврия" задерживаются в пути.