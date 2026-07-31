Москва31 июл Вести.Минэнерго и Минстрой России разрабатывают комплексный план стабилизации ситуации с электроснабжением в Крыму. Об этом сообщило Минэнерго РФ по итогам выездного совещания в республике.

В ходе совещания заместители министров энергетики и строительства Евгений Грабчак и Алмаз Хусаинов обсудили работу топливно-энергетического комплекса региона, а также ликвидацию последствий внешних воздействий на объекты электросетевого хозяйства. Об этом РИА Новости сообщили в Минэнерго.

Обсуждалась разработка комплексного плана стабилизации ситуации с электроснабжением, предусматривающего как первоочередные меры, так и решения, направленные на повышение устойчивости энергоснабжения региона в целом говорится в сообщении

В ведомстве отметили, что одним из ключевых направлений станет создание аварийного запаса оборудования и материалов с учетом текущих потребностей региона. По данным министерства, это позволит обеспечить максимально оперативное проведение восстановительных работ в случае повреждений объектов электросетевого комплекса.

Накануне сообщалось, что часть населенных пунктов в Крыму остается без электричества. В зависимости от ситуации в энергорайонах ограничения электроснабжения вводят по всему Крыму.