Новак: вся работа по обеспечению Крыма и Севастополя топливом ведется Новак заявил, что работа по обеспечению Крыма и Севастополя топливом ведется

Москва25 июл Вести.Работа, необходимая для обеспечения Крыма и Севастополя топливом, ведется, в том числе по линии Министерства транспорта. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Александр Новак.

Отвечая на вопрос журналистов о ситуации в Крыму, политик назвал обстановку на полуострове самой сложной. Однако, как он сказал, это связано не с отсутствием топлива, а с логическими проблемами "по известным причинам".

Новак добавил, что поэтому также и регионы, и компании, и Минтранс делают все для того, чтобы максимально обеспечить поставки в Крым, в Севастополь, в Запорожскую и Херсонскую области, а также в приграничные регионы.

Поэтому работа вся необходимая ведется заявил вице-премьер

Ранее он сделал заявление о том, что российские власти делают все, чтобы быстрее стабилизировать ситуацию с топливом.