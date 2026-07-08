Новак заявил о подорожании топлива в Крыму из-за усложнения логистики Новак: топливо в Крыму подорожало из-за усложнения логистики

Москва8 июл Вести.Усложнение логистики привело к увеличению стоимости топлива на территории Крыма. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе совещания президента России Владимира Путина с правительством.

По его словам, энергоресурсы, которые сейчас поставляются в Крым и Севастополь, идут за счет вертикально-интегрированных компаний производителей топлива на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ).

И в связи с усложнением логистики – изменились маршруты и способы доставки – топливо, конечно, сейчас стоит дороже, чем в других регионах, даже по себестоимости добавил он

Ранее Новак отчитался, что правительство РФ делает все необходимое для стабилизации ситуации с топливом в стране. В частности, был введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина, а также задействован потенциал средних и малых НПЗ.