Москва8 июлВести.Президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством поручил в короткие сроки принять решение о выделении субсидии Крыму и Севастополю для закупки топлива.
Глава государства подчеркнул, что следует обеспечить потребности в топливе как госорганов, органов правопорядка и силовых структур, так и граждан.
Принять решение следует как можно быстрее по субсидированиюподчеркнул Путин
Он поручил вице-премьеру Александру Новаку проработать это с Минфином.
Президент еще раз указал, что меры по поддержке людей, живущих в Крыму и Севастополе и приехавших туда на отдых, нужно принимать "как можно быстрее".