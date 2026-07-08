Путин поручил оперативно принять решение о субсидиях Крыму и Севастополю

Ситуация с топливом в Крыму и Севастополе: Путин дал поручение Путин поручил оперативно принять решение о субсидиях Крыму и Севастополю

Москва8 июл Вести.Президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством поручил в короткие сроки принять решение о выделении субсидии Крыму и Севастополю для закупки топлива.

Глава государства подчеркнул, что следует обеспечить потребности в топливе как госорганов, органов правопорядка и силовых структур, так и граждан.

Принять решение следует как можно быстрее по субсидированию подчеркнул Путин

Он поручил вице-премьеру Александру Новаку проработать это с Минфином.

Президент еще раз указал, что меры по поддержке людей, живущих в Крыму и Севастополе и приехавших туда на отдых, нужно принимать "как можно быстрее".