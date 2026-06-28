Москва28 июн Вести.Республика Крым и город-герой Севастополь будут обеспечены необходимым количеством энергоносителей, заверил президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Он уточнил, что ежемесячная потребность Крыма – 70 тысяч тонн топлива, а сейчас на полуострове есть запас только на несколько дней.

Что касается поставок энергоносителей в Крым, ежемесячная потребность – 70 тысяч тонн. В Крыму сейчас запас нескольких дней, но потребности будут обеспечены, и мы будем наращивать эти поставки и по земле, и по морю сказал Путин

Президент выразил уверенность в том, что эту задачу решат.