Аксёнов: федеральный центр решает вопрос о субсидии на закупки топлива для Крыма

Аксёнов рассказал о решении субсидировать закупку топлива для Крыма Аксёнов: федеральный центр решает вопрос о субсидии на закупки топлива для Крыма

Москва16 июл Вести.Вопрос предоставления Крыму субсидии на закупку топлива будет решен до конца недели, заявил глава республики Сергей Аксёнов.

По его словам, сейчас завершается проработка поручения президента России Владимира Путина, "все должно быть сведено" к ближайшему понедельнику.

Федеральные органы власти завершают проработку поручения Президента о предоставлении Крыму субсидии на закупку топлива. Рассчитываем, что к понедельнику этот вопрос будет решен окончательно рассказал Аксёнов в мессенджере МАХ

Ранее российский лидер подчеркнул, что решения по обеспечению Крыма и юга России топливом необходимо принимать уже сейчас, не откладывая их на более поздний срок.