Власти: на Камчатке нет проблем с топливом благодаря особенностям логистики

Власти Камчатского края рассказали о ситуации с топливом на полуострове Власти: на Камчатке нет проблем с топливом благодаря особенностям логистики

Москва30 июн Вести.В Камчатском крае нет проблем с топливом благодаря особенностям логистики, заявили в правительстве региона.

В стране складывается непростая ситуация с моторным топливом. Камчатке пока удается избежать этих проблем в связи с логистическими особенностями региона. Завоз грузов, в том числе топлива, осуществляется на полуостров намного раньше срока и с большим запасом говорится в сообщении правительства в мессенджере MAX

Отмечается, что один танкер с топливом уже направляется в сторону полуострова, еще один находится на загрузке.

При этом губернатор Владимир Солодов подчеркнул, что особое внимание следует уделить обеспечению отдаленных районов.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести", что дефицит топлива в России не носит критический характер.