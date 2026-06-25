Лимаренко заявил о стабильной ситуации с топливом на Сахалине

Губернатор Лимаренко: ситуация с топливом на Сахалине стабильна Лимаренко заявил о стабильной ситуации с топливом на Сахалине

Москва25 июн Вести.Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в ходе прямой линии заявил о стабильной ситуации с топливом в регионе, передает ТАСС.

Ситуация штатная, есть нормативный запас, отметил глава субъекта, отвечая на вопрос местного жителя о возможном дефиците топлива и о имеющихся ограничениях продажи бензина в канистрах на ряде автозаправочных станций.

Я в срочном порядке … собрал всех людей, которые имеют отношение к этой теме... Все подробно обсудили, поговорили. Все цифры взяли на контроль сказал Лимаренко

В своем канале в мессенджере MAX Лимаренко уточнил, что к 2030 году на Сахалине может появиться собственный завод по производству топлива, также к этому времени на полную мощность выйдет Южно-Киринское месторождение.