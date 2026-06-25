Свое предприятие по производству топлива могут запустить на Сахалине к 2030

На Сахалине к 2030 году может появиться свое предприятие по производству топлива Свое предприятие по производству топлива могут запустить на Сахалине к 2030

Москва25 июн Вести.Собственное предприятие по производству топлива планируют запустить на Сахалине уже через несколько лет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на губернатора Валерия Лимаренко.

По его словам, завод может начать работу уже в 2030 году.

Работаем над этим совместно с "Газпромом", рассчитываем запустить предприятие к 2030 году. К этому времени на полную мощность выйдет Южно-Киринское месторождение, которое станет ресурсной базой будущего завода цитирует губернатора агентство

Лимаренко подчеркнул, что новый объект сделает топливо более доступным для жителей Сахалина и для бизнеса.