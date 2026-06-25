Москва25 июнВести.Собственное предприятие по производству топлива планируют запустить на Сахалине уже через несколько лет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на губернатора Валерия Лимаренко.
По его словам, завод может начать работу уже в 2030 году.
Работаем над этим совместно с "Газпромом", рассчитываем запустить предприятие к 2030 году. К этому времени на полную мощность выйдет Южно-Киринское месторождение, которое станет ресурсной базой будущего заводацитирует губернатора агентство
Лимаренко подчеркнул, что новый объект сделает топливо более доступным для жителей Сахалина и для бизнеса.