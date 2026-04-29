Москва29 апр Вести.Первый урожай с морских ферм в рамках проекта развития марикультуры на Сахалине планируется получить в 2027 году, сообщил ИС "Вести" губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Мы представляем 50 тыс гектаров для того, чтобы организовывать фермы для марикультур. У нас уже шесть компаний взяли шесть участков и приступили к выращиванию марикультур. В будущем году будет урожай. И уже прошло три года с тех пор, как они занялись этой деятельностью. С 50 тыс. гектаров можно снять 50 тыс. тонн продукции. А продукция марикультуры - сахалинский гребешок, морской еж, трепанг, ламинария - это финансовоемкий товар, и он на порядок дороже, чем рыба