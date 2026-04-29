Москва29 апрВести.Первый урожай с морских ферм в рамках проекта развития марикультуры на Сахалине планируется получить в 2027 году, сообщил ИС "Вести" губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
Мы представляем 50 тыс гектаров для того, чтобы организовывать фермы для марикультур. У нас уже шесть компаний взяли шесть участков и приступили к выращиванию марикультур. В будущем году будет урожай. И уже прошло три года с тех пор, как они занялись этой деятельностью. С 50 тыс. гектаров можно снять 50 тыс. тонн продукции. А продукция марикультуры - сахалинский гребешок, морской еж, трепанг, ламинария - это финансовоемкий товар, и он на порядок дороже, чем рыбаотметил он
Губернатор пояснил, что фермерство в данном направлении является высокодоходным бизнесом.
Это очень высокодоходный бизнес. И надо им заниматься, и мы будем поддерживать и помогать компаниям развиваться в этом направлениидобавил он
Как сообщалось ранее, в Национальном рейтинге инвестклимата Сахалин занимает 4-е место в стране и 1-е на Дальнем Востоке.